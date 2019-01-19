Osmanlıspor'dan rahat galibiyet
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'dan rahat galibiyet

Osmanlıspor'dan rahat galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında , sahasında 'u 3-1 yendi.

Osmanlısporlu futbolcular, seremoniye "Geçmiş olsun Tugay" yazılı pankartla çıktı. Mor-sarılı futbolcu Tugay Kacar, devre arası kampında yapılan hazırlık maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Başkent ekibi, teknik direktör yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden , puanını 32'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ise 28 puanda kaldı.

Öte yandan, Osmanlı Stadı'nda 69 gün sonra yeniden bir maç oynandı.

, zemin problemi nedeniyle Osmanlı Stadı'nda maç yapılmasına izin vermiyordu. Osmanlıspor, son 3 iç saha maçını Bolu'da oynamak zorunda kalmıştı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Osmanlıspor: Karcemarskas, , Numan Çürüksu, , Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, , (Dk. 65 Magaye)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, , Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 61 İsmail Haktan Odabaşı), (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer

Goller: Dk. 4 ve 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Guido Koçer, Dk. 80 Mutlu Güler (Boluspor), Dk. 21 Lumanza, Dk. 90+4 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

  1. 19.1.2019 18:43
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