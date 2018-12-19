Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici istifa etti
Ekonomik ve sportif açıdan zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un 5 yöneticisi istifa etti.
Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Ulvi Üngören, genel sekreter Ali Erorhan, basın sözcüsü Şükrü Gökkaya, tesisler ve idare sorumlusu Soner Manav ve yönetim kurulu üyesi Serkan Şengün'ün istifa dilekçelerinin kulübe ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, istifaların ardından yönetim kurulunda boşalan asil üyeliklere, yedek üyelerden isimlerin getirileceği kaydedildi.
Karabükspor'da 29 Ağustos'ta yapılan olağanüstü kongrede Sedat Namal başkanlığındaki yönetim kurulu göreve gelmiş, 5 Ekim'de Namal'ın istifasıyla boşalan başkanlık görevine asbaşkan Mehmet Yüksel getirilmişti.
- 19.12.2018 20:29
-
Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
-
Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
-
Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.