Adana derbisinde kazanan yok
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
15. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti.
85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Abdullah Bora Özkara xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xx, Galip xx, Traore xx, Berk xxx, Pote xx, Mitrovic xxx, Hakan xx, Orhan xx, Orkan xx, Kosecki xx (Kage dk. 73 x)
Yedekler: Çağlar, Emre, Anderson, Erdal, Batuhan, Musa
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Adanaspor: Karacic x, Veli x, Hakan xx (Renan dk. 90 ?), Kenan x (Abdulkadir dk. 44 x), Robert x, Berkan x, Onur xx, Bumba xx, Kone xx, Özkan x, Gökhan x (Ahmet dk. 65 xx)
Yedekler: İrfan, Göksu, Bilal, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Kosecki (dk. 15) (Adana Demirspor) Ahmet (dk. 85) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) Hakan, Kone (Adanaspor)
- 25.11.2018 18:16
- Güncelleme: 25.11.2018 18:34
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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