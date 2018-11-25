Adana derbisinde kazanan yok
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Adana derbisinde kazanan yok

    Adana derbisinde kazanan yok

    Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında , 'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

    Maçtan dakikalar
    3. dakikada Galip'in köşe vuruşundan ortasında ceza sahası içinde Orhan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
    15. dakikada 'da Traore'nin sol kanattan ortasında topu alan Kosecki, plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
    38. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
    54. dakikada Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Berk'in şutu yandan dışarı gitti.
    85. dakikada Bumba'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim
    Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Abdullah Bora Özkara xx
    Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xx, Galip xx, Traore xx, Berk xxx, Pote xx, Mitrovic xxx, Hakan xx, Orhan xx, Orkan xx, Kosecki xx (Kage dk. 73 x)
    Yedekler: Çağlar, Emre, Anderson, Erdal, Batuhan, Musa
    Teknik Direktör: Yılmaz Vural
    Adanaspor: Karacic x, Veli x, Hakan xx (Renan dk. 90 ?), Kenan x (Abdulkadir dk. 44 x), Robert x, Berkan x, Onur xx, Bumba xx, Kone xx, Özkan x, Gökhan x (Ahmet dk. 65 xx)
    Yedekler: İrfan, Göksu, Bilal, Doğanay
    Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
    Goller: Kosecki (dk. 15) (Adana Demirspor) Ahmet (dk. 85) ()
    Sarı kartlar: Kosecki, Pote, Tayyip, Kurtuluş (Adana Demirspor) Hakan, Kone (Adanaspor)

    1. 25.11.2018 18:16
    2. Güncelleme: 25.11.2018 18:34
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