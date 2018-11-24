Karabükspor çöküşte!

Milli ara sonrası 13. haftanın açılış maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlayan Kardemir Karabükspor, 10 kişi kaldığı maçtan puan çıkaramadı: 1-2. Konuk ekip 38. dakikada Okan Alkan ile öne geçti. İki dakika sonra Oğuz Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Karabük eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, 64. dakikada sahneye çıkan Nizamettin Çalışkan, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Karabük, henüz 2. dakikada Can'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı.