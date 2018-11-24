Karabükspor çöküşte!
Genç kadrosuyla ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor, 90 dakikayı 10 kişi tamamladığı evindeki maçta Balıkesirspor’a teslim oldu. Can, 2’nci dakikada kızardı.
Milli ara sonrası 13. haftanın açılış maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlayan Kardemir Karabükspor, 10 kişi kaldığı maçtan puan çıkaramadı: 1-2. Konuk ekip 38. dakikada Okan Alkan ile öne geçti. İki dakika sonra Oğuz Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Karabük eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, 64. dakikada sahneye çıkan Nizamettin Çalışkan, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Karabük, henüz 2. dakikada Can'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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