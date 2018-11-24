Karabükspor çöküşte!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Karabükspor çöküşte!

    Karabükspor çöküşte!

    Genç kadrosuyla ligin dibine demir atan , 90 dakikayı 10 kişi tamamladığı evindeki maçta ’a teslim oldu. Can, 2’nci dakikada kızardı.

    Milli ara sonrası 13. haftanın açılış maçında Baltok'u ağırlayan , 10 kişi kaldığı maçtan puan çıkaramadı: 1-2. Konuk ekip 38. dakikada Okan Alkan ile öne geçti. İki dakika sonra 'ın kendi kalesine attığı golle Karabük eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla biterken, 64. dakikada sahneye çıkan Nizamettin Çalışkan, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Karabük, henüz 2. dakikada Can'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı.

    1. 24.11.2018
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