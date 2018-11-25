Gençlerbirliği duruldu!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    duruldu!

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> duruldu!

    Ligde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta alan G.Birliği, deplasmanında Halil ’ın dublesiyle hüsrana uğradı.

    , sahasında 'ni 2-0 mağlup etti. yönetimindeki Boğalar, 45+4'te 'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda rakip ataklarında gole izin vermeyen , 79'da 'ın dublesiyle 2-0'ı buldu. Karşılaşmanın bu sonuç bitmesiyle Boğalar 16 puana yükselirken, 'un ardından İstanbulspor'a da mağlup olan lider ise 31 puanda kaldı.

    1. 25.11.2018
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