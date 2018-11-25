Gençlerbirliği duruldu!
Ligde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta alan G.Birliği, İstanbulspor deplasmanında Halil İbrahim Yılmaz’ın dublesiyle hüsrana uğradı.
İstanbulspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Fatih Tekke yönetimindeki Boğalar, 45+4'te İbrahim Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda rakip ataklarında gole izin vermeyen İstanbulspor, 79'da İbrahim Yılmaz'ın dublesiyle 2-0'ı buldu. Karşılaşmanın bu sonuç bitmesiyle Boğalar 16 puana yükselirken, Balıkesirspor'un ardından İstanbulspor'a da mağlup olan lider Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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