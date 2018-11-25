Gençlerbirliği duruldu!

İstanbulspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Fatih Tekke yönetimindeki Boğalar, 45+4'te İbrahim Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda rakip ataklarında gole izin vermeyen İstanbulspor, 79'da İbrahim Yılmaz'ın dublesiyle 2-0'ı buldu. Karşılaşmanın bu sonuç bitmesiyle Boğalar 16 puana yükselirken, Balıkesirspor'un ardından İstanbulspor'a da mağlup olan lider Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.