Telafi ederiz
Bolu Başkanı Çarıkçı, “Kimse endişe etmesin, iyi bir kadromuz var. Denizlispor mağlubiyetini Gazişehir maçında unutturacağız” dedi
HEDEF EN AZ 10 PUAN
Devreye kadar 5 maça çıkacaklarını belirten Çarıkçı, "Bu noktaya kadar iyi şekilde mücadelemizi sürdürdük. İlk devrenin kalan maçlarında en az 9-10 puana ihtiyacımız var. Takım olarak onun peşinden gideceğiz. Oyuncularımızdan umutluyuz. İyi puandayız ama kalan maçları kazanarak devreyi iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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