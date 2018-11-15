Telafi ederiz – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Telafi ederiz

    Telafi ederiz

    Bolu Başkanı Çarıkçı, “Kimse endişe etmesin, iyi bir kadromuz var. mağlubiyetini maçında unutturacağız” dedi

    Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 'da Başkan Necip Çarıkçı, yenilgileri unutturacaklarını söyledi. Taraftarları önünde G.Birliği ve Denizli'ye kaybettiklerini hatırlatan Çarıkçı, " maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimse endişe etmesin, iyi bir kadromuz var. maçının telafisini o karşılaşmada yapacağız" ifadelerini kullandı.

    HEDEF EN AZ 10 PUAN

    Devreye kadar 5 maça çıkacaklarını belirten Çarıkçı, "Bu noktaya kadar iyi şekilde mücadelemizi sürdürdük. İlk devrenin kalan maçlarında en az 9-10 puana ihtiyacımız var. Takım olarak onun peşinden gideceğiz. Oyuncularımızdan umutluyuz. İyi puandayız ama kalan maçları kazanarak devreyi iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 15.11.2018
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