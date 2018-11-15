Milli ara ilaç oldu – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Milli ara ilaç oldu

    Milli ara ilaç oldu

    Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, milli aranın faydalı olacağını söyledi

    Kazancıoğlu, "Sakatlıklarla boğuştuğumuz için ara bize fayda sağlayacak. Denizli'yi yenerek seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

    YARISI DEĞiŞTi

    Spor Toto 1. Lig'de takımların yarısı teknik adam değişikliğine gitti. 4. haftada Karabük'le başlayan yaprak dökümü Adana, Giresun, Gazişehir, Denizli, Altay, Afyon, ve 'la devam etti.

    HERKES GOLCÜ

    Denizli'de atılan 22 golde 9 oyuncunun katkısı dikkat çekti. Mehmet Akyüz ve Burak 5'er golle yükü çekerken; Recep, ve Ziya 3'er, Alperen 2, Kerem, Abdulkadir, Tahacan ve Aisssati 1'er kez ağları sarsmayı başardı.


    TANKUT'UN EKİBİNE CEZA

    'un eski başkanı Feridun Tankut'un da aralarında bulunduğu 6 eski kulüp yöneticisine, 'karşılıksız çek' suçlamasıyla toplam 3 milyon 106 bin 350 lira para cezası verildi. Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, "Süreç bizden önce başlamış ama sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

    1. 15.11.2018
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