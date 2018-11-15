Milli ara ilaç oldu
Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, milli aranın faydalı olacağını söyledi
Kazancıoğlu, "Sakatlıklarla boğuştuğumuz için ara bize fayda sağlayacak. Denizli'yi yenerek seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
YARISI DEĞiŞTi
Spor Toto 1. Lig'de takımların yarısı teknik adam değişikliğine gitti. 4. haftada Karabük'le başlayan yaprak dökümü Adana, Giresun, Gazişehir, Denizli, Altay, Afyon, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'la devam etti.
HERKES GOLCÜ
Denizli'de atılan 22 golde 9 oyuncunun katkısı dikkat çekti. Mehmet Akyüz ve Burak 5'er golle yükü çekerken; Recep, ve Ziya 3'er, Alperen 2, Kerem, Abdulkadir, Tahacan ve Aisssati 1'er kez ağları sarsmayı başardı.
TANKUT'UN EKİBİNE CEZA
Karabükspor'un eski başkanı Feridun Tankut'un da aralarında bulunduğu 6 eski kulüp yöneticisine, 'karşılıksız çek' suçlamasıyla toplam 3 milyon 106 bin 350 lira para cezası verildi. Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, "Süreç bizden önce başlamış ama sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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