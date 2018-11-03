90+2’de altın gol – Fotomaç – 03 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    90+2’de altın gol

    90+2’de altın gol

    uzun süre 9 kişi götürdüğü maçta rakibini durduramadı 90+2’de ’nun golüyle 3 puanı kazandı

    1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında , 'u konuk etti. Maça hızlı başlayan 11'de Kerim Alıcı ile 1-0 öne geçti. 28'de Mehmet Yiğit skoru dengeledi. 43'te Elazığ penaltı kazandı, topun başına Tatos skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibiydi. 59'da kazandığı penaltıyı Serdar Deliktaş ile gole çevirdi: 2-2. Elazığ'da 67'de , 79'da Moussa Bagayoko ikinci sarıdan atıldı. Altınordu'da Hasan Hatipoğlu 89'da arka arkaya çift sarı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 90+2'de 3-2 yaptı, maç bitti.
    1. 3.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    90+2’de altın gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN