4x4’lük Menemen!

Kırmızı Grup'ta günün maçı Sivas'ta oynandı. Zirve mücadelesi yapan iki takımın karşılaşmasında gülen Menemen Belediye oldu. Sivas Belediye karşısında maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 22 dakikada işi bitirdi, 3 puanı almayı bildi. Menemen, 8'de ve 22'de Mustafa, 15'te de Rıdvan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. 50'de Aykut Emre, Sivas Belediye'nin ilk golünü attı: 1-3. 90'da sahneye çıkan Emrah Bedir, skoru belirledi: 2-3. Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Menemen Belediye, deplasmanda da 4'te 4 yapmayı başardı.



KAYA'DAN MUTLUSU YOK

Menemen Belediye Teknik Direktörü Suat Kaya, maçın ardından bir hayli mutluydu. Özellikle ilk yarıdaki futbola övgüler yağdıran Kaya, "İkinci yarıda oyundan düştük ancak kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.