4x4’lük Menemen! – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    4x4’lük Menemen!

    4x4’lük Menemen!

    ’nın öğrencileri, bu kez ’ye şans tanımadı. İlk 22 dakikada işi bitiren Menemen Bld., deplasmanda 4’te 4 yaptı

    'ta günün maçı 'ta oynandı. Zirve mücadelesi yapan iki takımın karşılaşmasında gülen oldu. karşısında maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 22 dakikada işi bitirdi, 3 puanı almayı bildi. Menemen, 8'de ve 22'de Mustafa, 15'te de Rıdvan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. 50'de Aykut Emre, Sivas Belediye'nin ilk golünü attı: 1-3. 90'da sahneye çıkan , skoru belirledi: 2-3. Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Menemen Belediye, deplasmanda da 4'te 4 yapmayı başardı.

    KAYA'DAN MUTLUSU YOK
    Menemen Belediye Teknik Direktörü , maçın ardından bir hayli mutluydu. Özellikle ilk yarıdaki futbola övgüler yağdıran Kaya, "İkinci yarıda oyundan düştük ancak kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

    1. 18.10.2018
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