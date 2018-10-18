4x4’lük Menemen!
Suat Kaya’nın öğrencileri, bu kez Sivas Belediye’ye şans tanımadı. İlk 22 dakikada işi bitiren Menemen Bld., deplasmanda 4’te 4 yaptı
Kırmızı Grup'ta günün maçı Sivas'ta oynandı. Zirve mücadelesi yapan iki takımın karşılaşmasında gülen Menemen Belediye oldu. Sivas Belediye karşısında maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 22 dakikada işi bitirdi, 3 puanı almayı bildi. Menemen, 8'de ve 22'de Mustafa, 15'te de Rıdvan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. 50'de Aykut Emre, Sivas Belediye'nin ilk golünü attı: 1-3. 90'da sahneye çıkan Emrah Bedir, skoru belirledi: 2-3. Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Menemen Belediye, deplasmanda da 4'te 4 yapmayı başardı.
KAYA'DAN MUTLUSU YOK
Menemen Belediye Teknik Direktörü Suat Kaya, maçın ardından bir hayli mutluydu. Özellikle ilk yarıdaki futbola övgüler yağdıran Kaya, "İkinci yarıda oyundan düştük ancak kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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