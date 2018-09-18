Taraftar hakeme saldırdı! Maç iptal edildi – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Taraftar hakeme saldırdı! iptal edildi

    Taraftar hakeme saldırdı! Maç iptal edildi

    1. Lig’in 5. haftasında Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan , sahaya atlayan hakeme saldırması üzerine iptal edildi.

    1. Lig'in 5. haftasında Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk stadında karşı karşıya geldi.

    Müsabakanın 44. dakikasında sahaya giren Balıkesirspor Baltok formalı seyirci hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Hakem Atilla Karaoğlan maçın ikinci yarısına çıkmadı. Maçı tatil ettiğini açıkladı.

    1. 17.9.2018 21:34
    2. Güncelleme: 18.9.2018 02:11
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