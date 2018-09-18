Taraftar hakeme saldırdı! Maç iptal edildi
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan maç, sahaya atlayan taraftarın hakeme saldırması üzerine iptal edildi.
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk stadında karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 44. dakikasında sahaya giren Balıkesirspor Baltok formalı seyirci hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Hakem Atilla Karaoğlan maçın ikinci yarısına çıkmadı. Maçı tatil ettiğini açıkladı.
- 17.9.2018 21:34
- Güncelleme: 18.9.2018 02:11
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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