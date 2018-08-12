Bolu’dan iyi start

Geçtiğimiz sezon Süper Lig hayallerini play-off yarı finallerinde yitiren Boluspor, yeni sezona galibiyetle başladı. Ligin ilk hafta karşılaşmasında Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'u, cezası nedeniyle boş triünler önünde ağırlayan Yarenler, Melih Okutan'ın 13. dakikada attığı golle 3 puana uzanan taraf oldular: 1-0. Bu dakikada topu ceza sahası içine kadar taşıyan Mustafa Durak'ın pasında gelişine vuran Melih topu ağlara gönderdi. Sezona 3 puanla start veren kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki cuma akşamı Elazığspor deplasmanına çıkacak. Başkent temsilcisi Osmanlıspor ise cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek.



'ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI'

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Önemli olan ilk maçı gol yemeden bitirmekti, kazanmaktı, kazandık. Galibiyeti maça gelemeyen seyircilerimize armağan ediyorum" dedi.