Bolu’dan iyi start – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Bolu’dan iyi start

    Bolu’dan iyi start

    Sezonun ilk karşılaşmasında boş tribünlerle ağırladığı başkent ekibi ’u ’ın golüyle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

    Geçtiğimiz sezon hayallerini play-off yarı finallerinde yitiren , yeni sezona galibiyetle başladı. Ligin ilk hafta karşılaşmasında Süper Lig'den düşen 'u, cezası nedeniyle boş triünler önünde ağırlayan Yarenler, 'ın 13. dakikada attığı golle 3 puana uzanan taraf oldular: 1-0. Bu dakikada topu ceza sahası içine kadar taşıyan Mustafa Durak'ın pasında gelişine vuran Melih topu ağlara gönderdi. Sezona 3 puanla start veren kırmızı-beyazlı ekip, önümüzdeki cuma akşamı deplasmanına çıkacak. Başkent temsilcisi Osmanlıspor ise cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek.

    'ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI'
    Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Önemli olan ilk maçı gol yemeden bitirmekti, kazanmaktı, kazandık. Galibiyeti maça gelemeyen seyircilerimize armağan ediyorum" dedi.

    1. 12.8.2018
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