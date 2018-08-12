Altay üçlük attı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u tek golle geçti: 1-0. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başında oyuna giren Atakan Çankaya, 22 dakika sonra İzmir ekibini öne geçiren golü kaydetti. Altay'ın da yeni sezona 3 puanla başlamasını sağladı.



HAMLELER YETMEDİ

Geçen sezon Süper Lig'in eşiğinden dönen Ümraniyespor'un teknik patronu İsmet Taşdemir, skoru değiştirmek için yaptığı tüm hamlelerde başarısız oldu. İstanbul temsilcis, İzmir deplasmanından eli boş dönerek ilk haftayı puansız kapadı. Altay, gelecek hafta Ege derbisinde Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise kendi seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak...



AVCI: 3 PUANLA BAŞLAMAK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: Her zaman ilkler zordur. Sezona, hele hele seyircimizin önünde kazanarak başlamak bizim için çok iyi bir moral oldu. Bu sıcak ve nemli havaya rağmen iyi bir mücadele sergileyen futbolcularımı kutluyorum. Bu galibeyetin devamı gelir inşallah.



'KALİTEMİZE YAKIŞMADI'

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kaliteli bir kadroları olduğunu belirterek, "Bu sonuç bize yakışmadı. Daha henüz ligin başı. En kısa sürede toparlanıp, taraftarımıza layık soyunu sergileyeceğiz" dedi.