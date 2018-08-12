Altay üçlük attı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Altay üçlük attı

    Altay üçlük attı

    1. Lig’in yeni ekibi, geçen sezon ’in kapısından dönen güçlü rakibi karşısında bulduğu tek golle 3 puana uzandı

    1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u tek golle geçti: 1-0. Atatürk Stadı'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının başında oyuna giren Atakan Çankaya, 22 dakika sonra İzmir ekibini öne geçiren golü kaydetti. Altay'ın da yeni sezona 3 puanla başlamasını sağladı.

    HAMLELER YETMEDİ
    Geçen sezon 'in eşiğinden dönen Ümraniyespor'un teknik patronu İsmet Taşdemir, skoru değiştirmek için yaptığı tüm hamlelerde başarısız oldu. temsilcis, İzmir deplasmanından eli boş dönerek ilk haftayı puansız kapadı. Altay, gelecek hafta Ege derbisinde Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise kendi seyircisi önünde ile karşılaşacak...

    AVCI: 3 PUANLA BAŞLAMAK
    Altay Mustafa Alper Avcı, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: Her zaman ilkler zordur. Sezona, hele hele seyircimizin önünde kazanarak başlamak bizim için çok iyi bir moral oldu. Bu sıcak ve nemli havaya rağmen iyi bir mücadele sergileyen futbolcularımı kutluyorum. Bu galibeyetin devamı gelir inşallah.

    'KALİTEMİZE YAKIŞMADI'
    Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kaliteli bir kadroları olduğunu belirterek, "Bu sonuç bize yakışmadı. Daha henüz ligin başı. En kısa sürede toparlanıp, taraftarımıza layık soyunu sergileyeceğiz" dedi.

    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay üçlük attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN