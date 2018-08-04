Şovun adı Demir
Transferin flaş takımı Adana Demirspor, 21. transferi için geri sayıma geçti. Yönetimin bonservisi elinde olan Volkan Şen’e imza attırması an meselesi
Süper Lig parolasıyla yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Manchester United'ın eski yıldızı Anderson'un da yer aldığı 20 ismi kadrosuna katan mavi-lacivertliler, yeni bir bomba için geri sayıma geçti. Yönetim, bonservisi elinde olan ve birçok Süper Lig takımının temas halinde olduğu Volkan Şen'le büyük ölçüde anlaşma sağladı. Adana Demirspor'un uzun süredir 31 yaşındaki oyuncuyla görüştüğü öğrenilirken, imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. 21. transfere imza atmaya hazırlanan yönetim, yıldız futbolcu için tüm şartları zorladı.
DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Bursaspor'da yıldızı parlayan ve daha sonra Trabzon ile Fenerbahçe formaları da giyen Volkan Şen, oynadığı takımlarda tartışılan isimlerden olmuştu. Geçen sezon oynadığı Konya'nın sözleşmesini yenilemediği tecrübeli futbolcu, çıktığı 14 resmi karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı. Volkan, kariyerinin en iyi dönemini ise 2014-15'te Bursa'da yaşadı. O sezon 30 Süper Lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
İŞTE O 20 FUTBOLCU
1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Adana Demir'in kadrosuna kattığı isimler şöyle: Anderson, Kosecki, Mitrovic, Kage, Pote, Traore, Tayyip Sanuc, Çağlar Akbaba, Batuhan Karadeniz, Rüştü Hanlı, Mehmet Türkmen, Hakan Bilgiç, Berk Yıldız, Murat Akın, Orhan Taşdelen, Batuhan İşçiler, Murat Duruer, Galip Güzel, Emre Nefiz ve Ahmet Fener.
'HEDEFE ULAŞACAĞIZ'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yeni sezon öncesi iddialı sözler sarfetti. İyi bir kadro kurduklarının altını çizen 46 yaşındaki hoca, "Şimdi sıra Adana Demirspor'u hedeflerine ulaştırmakta. Bunu yapacak gücümüz ve bilgimiz var. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da böyle olacaktır" açıklamasında bulundu.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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