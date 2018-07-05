Osmanlı’da Pinto sevinci – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da sevinci

    Osmanlı’da Pinto sevinci
    Süper Lig'den düşen , hazırlıklarına yönetiminde 'da devam ediyor. Mor-sarılılar'da kampa geç katılan Portekizli savunmacı da, dün takımla çalışmaya başladı.
    1. 5.7.2018
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