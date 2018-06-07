İstifa dedikodusu Denizlispor camiasını karıştırdı

Yeşil-siyahlı yönetim, sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine bir açıklama yapıp görevlerinin başında olduğunu duyurdu. Yönetimin açıklamasında, "Dünden bugüne bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan, sadece dedikodudan ibaret olan Başkanımız Mustafa Üstek ve yönetim kurulumuzun istifa edeceği yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.



Açıklamada, "Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmî site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu ve kulübümüzün menfaatleri uğruna canla başla çalışmaya devam ettiğimizi başta büyük Denizlispor taraftarı olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu doğrultuda protokolümüzün açıklamaları ve yönetimimizin çalışmaları ile belirtilen hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Transfer komitemizin sonuçlandırdığı çalışmalar ise en yakın zamanda siz değerli kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadeleri yer aldı.



?ÖZKÖYLÜ FAVORİ

İstanbulspor'a giden Fatih Tekke'nin yerine teknik direktör arayan Denizlispor'un listedeki isimlerden Osman Özköylü'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Denizlispor'u 2011-12 sezonunda çalıştıran Özköylü, ardından Erciyesspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BŞB Erzurumspor ve son olarak geçen sezon Adanaspor'da görev yaptı. Denizlispor'un listesinde Hüseyin Kalpar, Yücel İldiz, Abdullah Ercan gibi isimler de var.