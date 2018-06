Pierre Webo veda etti

Gazişehir Gaziantep 'in 36 yaşındaki golcüsü Pierre Webo , gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından vedasını duyuran tecrübeli oyuncu, "Tribünde adımı haykıran Gaziantep sevdalıları, sizin için sahada olma fırsatı bulduğum her an benim için çok kıymetliydi. Şimdi size veda etme vaktim geldi. Paylaştığımız sevgi sonsuza dek kalbimde kalacak" dedi.