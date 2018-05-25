Boluspor, Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı

    Boluspor, Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı

    1. Lig takımlarından , geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı ekibi play-off’lara taşıyan ile sözleşme imzaladı.

    1. Lig'in geçtiğimiz sezonunda 'nın 9 haftada 8 puan toplamasının ardından Çapa ile yollarını ayıran Kulübü, Sait Karafıtrtınalar ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Lig bitimine kadar Boluspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve başarılı bir sezon geçiren , kırmızı beyazlı ekibi play-off'lara taşımasına rağmen yarı finalde Gazişehir Gaziantep'e elenerek bir üst lige çıkma şansını kaybetti.
    Boluspor ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalandığında 8 puanı olan takımı 60 puan toplayarak 3'üncü sırada ligi bitirmesini sağlayan Karafırtınalar ile görüşen Boluspor yönetimi, başarılı ile yeniden sözleşme imzaladı.
    1. 25.5.2018 11:57
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