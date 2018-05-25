Boluspor, Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı ekibi play-off’lara taşıyan teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı.
Boluspor ile geçtiğimiz sezon sözleşme imzalandığında 8 puanı olan takımı 60 puan toplayarak 3'üncü sırada ligi bitirmesini sağlayan Karafırtınalar ile görüşen Boluspor yönetimi, başarılı teknik direktör ile yeniden sözleşme imzaladı.
- 25.5.2018 11:57
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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