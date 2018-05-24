Sinan Osmanoğlu yuvaya döndü
Altınordu, deneyimli defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
?Gazişehir Gaziantep FK ile çok verimli bir sezon geçirdiğinin altını çizen Osmanoğlu, "Play-off finali oynadık, ama ne yazık ki, Süper Lig'e çıkamadık. Yönetim, futbolcu arkadaşlarım, teknik heyet ve taraftarlara bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için bu yıl ayrı bir tecrübe oldu" diye konuştu.
?Altınordu ile yarım kalan işlerinin olduğunu da belirten deneyimli defans oyuncusu, "Bu sezon Altınordu ile şampiyon olmak istiyoruz. Benim oynadığım dönemde 2 kez play-off'un kapısından döndük. Bunu başarmak istiyoruz" ifadeslerini kullandı.
Takımda genç futbolcuların gelişimine tanık olduğunu belirten Osmanoğlu, "Erce Kardeşler ve Barış Alıcı gibi gençlerin başarılı olması bizleri her zaman gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Sonuçta takım adına da fazla katkı sağlıyorlar. Tüm genç futbolcularımızın gelişimlerini devam ettirdikleri sürece daha iyi yerlere geleceklerine eminim. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü bizim forma giydiğimiz dönemde çıktılar. Şu an çok güzel yerlerdeler. Recep Yemişci, Yusuf Acer ve Kerim Alıcı'nın da her zaman yanında olduk. Onların gelişimlerine katkı sağlarsak ne mutlu bize" dedi.
5 sezon Altınordu formasını giyen Sinan Osmanoğlu gibi bir oyuncu ile anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını belirten Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise, "Sinan gibi misyonumuzu bilen bir karakterli ağabeyin tekrar aramızda olması evlatlarımız açısından çok önemli. Sinan ile yıllar boyunca çok güzel anılarımız vardı. Aile yapısı ve futbolculuğuyla örnek olmaya devam edecektir" diye konuştu.
- 24.5.2018 17:31
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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