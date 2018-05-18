Play-off final maçı dev ekrandan izlenecek
Yarın Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nde Süper Lig'e yükselen son takım olmak için B.B. Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep'in maçı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan dev ekrandan izlenecek.
Gaziantepli taraftarlar yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulacak dev ekrandan Gazişehir Gaziantep - B.B. Erzurumspor maçını ücretsiz izleyebilecekler.
- 18.5.2018 15:44
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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