Play-off final maçı dev ekrandan izlenecek – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Play-off final maçı dev ekrandan izlenecek

    Play-off final maçı dev ekrandan izlenecek

    Yarın 1. Lig Play-off Finali'nde 'e yükselen son takım olmak için B.B. Erzurumspor ile karşılaşacak olan 'in maçı Belediyesi tarafından kurulacak olan dev ekrandan izlenecek.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak final maçına gidemeyecek olan taraftarların isteğini kırmayan Belediye Başkanı , 'na Gazianteplilerin maçı toplu olarak izleyebilmeleri için dev bir ekran kurulması talimatı verdi.

    Gaziantepli taraftarlar yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulacak dev ekrandan - B.B. Erzurumspor maçını ücretsiz izleyebilecekler.
    1. 18.5.2018 15:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Play-off final maçı dev ekrandan izlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN