Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı canlı dakika skor – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    maçı canlı dakika skor

    Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı canlı dakika skor

    , TFF 1. Lig Play-off ikinci maçında 'i ağırlıyor. Süper Lig için yarışan Boluspor ile Gazişehir Gaziantep'in karşılaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

    TFF 1. Lig play-off ikinci maçında Boluspor Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. ile arasındaki müsabakanın VAR hakemi , VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

    AVANTAJ ANTEP'TE
    Gaziantep'te oynanan play-off turu ilk maçını ev sahibi takım 1-0 kazandı.

    Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

    BOLUSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI CANLI

    1. 15.5.2018 11:52
    2. Güncelleme: 15.5.2018 19:42
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