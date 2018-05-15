Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı canlı dakika skor
Boluspor, TFF 1. Lig Play-off ikinci maçında Gazişehir Gaziantep'i ağırlıyor. Süper Lig için yarışan Boluspor ile Gazişehir Gaziantep'in karşılaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
TFF 1. Lig play-off ikinci maçında Boluspor Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
AVANTAJ ANTEP'TE
Gaziantep'te oynanan play-off turu ilk maçını ev sahibi takım 1-0 kazandı.
Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda?
Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.
BOLUSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI CANLI
- 15.5.2018 11:52
- Güncelleme: 15.5.2018 19:42
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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