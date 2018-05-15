Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı canlı dakika skor

TFF 1. Lig play-off ikinci maçında Boluspor Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

AVANTAJ ANTEP'TE

Gaziantep'te oynanan play-off turu ilk maçını ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Boluspor Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.