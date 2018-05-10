Necip Çarıkcı: "Futbolculardaki inancı ve ışığı gördüm"

Play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Boluspor'un takım kafilesi, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinden yola çıktı.

Kulüp binası önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çarıkcı, maç için yaptıkları toplantıda, şampiyonluk ve primle ilgili görüştüklerini kaydetti.

"Futbolculardaki inancı ve ışığı gördüm." diyen Çarıkcı, "Futbolcuların inancı muhteşem şu anda. Gazişehir Gaziantep maçından iyi bir sonuçla dönerek salı günü oynayacağımız maçla da finale kalmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çarıkcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Geçen sezon oynayan futbolculardan bu sezonun mukayesesini yapmalarını istedim. Bu senenin daha heyecanlı olduğunu söylediler. Her şey güzel gidiyor. Eksik bıraktığımız bir şey de yok. Bu maça Boluspor'a gönül vermiş herkes geliyor. İnşallah Gazişehir Gaziantep maçından puan ya da puanlarla Bolu'ya avantajlı döneriz." şeklinde konuştu.