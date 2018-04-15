Ankaragücü kaçamadı
İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede başkent ekibi 2. dakikada Putsila ile öne geçti Ümraniye ise 90+4’te Rangelov’un golüyle 1 puanı kurtardı. Beraberlik Rizespor’un işine yaradı
SPOR Toto 1. Lig'de 31. haftanın dikkat çeken mücadelesinde 2. sırada yer alan Ümraniye, 3. basamaktaki A.Gücü'nü ağırladı: 1-1. Misafir ekip, 2'de Putsila'nın golüyle öne geçerken, aynı oyuncu 22'de direkt kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarısını Ankaragücü'nün önde bitirdiği maçın ikinci devresinde Ümraniye ataklarını sıklaştırdı. Vasilogiannis'in 60'ta bir topu direkten döndü. puan farkı kapanmadı 72'de ise bu kez ev sahibi 10 kişi kaldı; İbrahim Akdağ 2. sarıdan atıldı. Kalan süre karşılıklı ataklarla geçerken Ümraniye'nin beklediği gol son dakikada geldi. Oğuz'un ortasında oluşan karambolde Rangelov topu ağlara gönderdi. Bu sonuçla Ümraniye 57, A.Gücü 56 puana yükseldi. Beraberliğin en çok yaradığı takım Rizespor oldu. Karadeniz ekibi berabere kaldığı haftada aradaki farkı korudu.
Hırs ve inanç mutlu etti
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyledi. Kartal, "Kalan 3 maçımızı da kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Uzatmalarda yediğimiz golle beraberlikle dönüyoruz. Bunun dışında takımımızın hırsı ve inancı beni mutlu etti." diye konuştu.
Hırs ve inanç mutlu etti
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyledi. Kartal, "Kalan 3 maçımızı da kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Uzatmalarda yediğimiz golle beraberlikle dönüyoruz. Bunun dışında takımımızın hırsı ve inancı beni mutlu etti." diye konuştu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Ankaragücü kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.