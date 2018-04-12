Rize 'Süper' yolda – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Rize 'Süper' yolda

    Rize 'Süper' yolda

    “Hedefimiz doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yeneceğiz. Kolay geçmeyecek biliyoruz ama şampiyon olup, ’e çıkacağız”

    SPOR Toto 1. Lig'in 31. haftasında Denizlispor'a konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımın yıldız ismi , iddialı açıklamalar yaptı. 'e çıkmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

    BU MAÇ ÖNEMLİ
    Genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Denizlispor karşılaşması çok önemli. Benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Kolay geçmeyecek biliyoruz ama şampiyon olup, 'e çıkacağız. Hedefimiz doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yeneceğiz."

    Karadeniz ekibiyle sözleşmesi 2019'da sona erecek olan . Rize'de çok mutlu olduğunu belirtip, " formasıyla Süper Lig'de de mücadele etmek istiyorum. Bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

    VURAL: BU TAKIM LİGDE KALACAKTIR
    KÜMEDE kalma savaşı veren Eskişehirspor'da teknik direktör , şehre çağrıda bulundu. Takım tüm şehrin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen Vural, "Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Taraftarı mutlu etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Oyuncularım da bunun farkında. Taraftarın vereceği itici güç çok önemli. Bu takım inşallah ligde kalacaktır" sözlerini sarfetti.

    ALTINORDU DEVLERE KARŞI
    Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi Altınordu temsil edecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de 13-18 Haziran'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda; 2016-2017 sezonu Türkiye Şampiyonu Altınordu 13 Yaş Altı Futbol Takımı mücadele verecek.

    SAMSUN 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
    Lige tutunma mücadelesi veren Samsunspor, bu hafta oynayacağı kritik maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Samaras salonda çalışırken, Ahmet, Ufuk ve Ahmet ise düz koşu yaptı.

    ANKARAGÜCÜ HIRS KÜPÜ
    Zirve hesapları yapan Ankaragücü, bu hafta konuk olacağı Ümraniye'ye gözdağı verdi. Teknik direktör , bir üst basamaklarında yer alan rakiplerini yeneceklerini belirtip, "Bu ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz. Bu yüzden de 'dan 3 puanla dönmeliyiz" dedi

    DADAŞ GERi SAYIMA GEÇTi
    Geçtiğimiz haftayı Gazişehir galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, bu kez gözünü Manisaspor'a dikti. Teknik direktör , maçın kolay geçmeyeceğini belirtip, "Sahaya çıkıp üç puan için oynayacağız. Tek hedefimiz kazanmak" dedi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:21
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