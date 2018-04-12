Rize 'Süper' yolda
“Hedefimiz doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yeneceğiz. Kolay geçmeyecek biliyoruz ama şampiyon olup, Süper Lig’e çıkacağız”
SPOR Toto 1. Lig'in 31. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımın yıldız ismi Recep Niyaz, iddialı açıklamalar yaptı. Süper Lig'e çıkmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
BU MAÇ ÖNEMLİ
Genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Denizlispor karşılaşması çok önemli. Benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Kolay geçmeyecek biliyoruz ama şampiyon olup, Süper Lig'e çıkacağız. Hedefimiz doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yeneceğiz."
Karadeniz ekibiyle sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Recep Niyaz. Rize'de çok mutlu olduğunu belirtip, "Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de de mücadele etmek istiyorum. Bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
VURAL: BU TAKIM LİGDE KALACAKTIR
KÜMEDE kalma savaşı veren Eskişehirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, şehre çağrıda bulundu. Takım tüm şehrin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen Vural, "Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Taraftarı mutlu etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Oyuncularım da bunun farkında. Taraftarın vereceği itici güç çok önemli. Bu takım inşallah ligde kalacaktır" sözlerini sarfetti.
ALTINORDU DEVLERE KARŞI
Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi Altınordu temsil edecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de 13-18 Haziran'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda; 2016-2017 sezonu Türkiye Şampiyonu Altınordu 13 Yaş Altı Futbol Takımı mücadele verecek.
SAMSUN 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
Lige tutunma mücadelesi veren Samsunspor, bu hafta oynayacağı kritik Eskişehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Samaras salonda çalışırken, Ahmet, Ufuk ve Ahmet ise düz koşu yaptı.
ANKARAGÜCÜ HIRS KÜPÜ
Zirve hesapları yapan Ankaragücü, bu hafta konuk olacağı Ümraniye'ye gözdağı verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, bir üst basamaklarında yer alan rakiplerini yeneceklerini belirtip, "Bu ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz. Bu yüzden de İstanbul'dan 3 puanla dönmeliyiz" dedi
DADAŞ GERi SAYIMA GEÇTi
Geçtiğimiz haftayı Gazişehir galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, bu kez gözünü Manisaspor'a dikti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, maçın kolay geçmeyeceğini belirtip, "Sahaya çıkıp üç puan için oynayacağız. Tek hedefimiz kazanmak" dedi.
BU MAÇ ÖNEMLİ
Genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Denizlispor karşılaşması çok önemli. Benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Kolay geçmeyecek biliyoruz ama şampiyon olup, Süper Lig'e çıkacağız. Hedefimiz doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yeneceğiz."
Karadeniz ekibiyle sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Recep Niyaz. Rize'de çok mutlu olduğunu belirtip, "Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de de mücadele etmek istiyorum. Bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
VURAL: BU TAKIM LİGDE KALACAKTIR
KÜMEDE kalma savaşı veren Eskişehirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, şehre çağrıda bulundu. Takım tüm şehrin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen Vural, "Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Taraftarı mutlu etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Oyuncularım da bunun farkında. Taraftarın vereceği itici güç çok önemli. Bu takım inşallah ligde kalacaktır" sözlerini sarfetti.
ALTINORDU DEVLERE KARŞI
Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi Altınordu temsil edecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de 13-18 Haziran'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda; 2016-2017 sezonu Türkiye Şampiyonu Altınordu 13 Yaş Altı Futbol Takımı mücadele verecek.
SAMSUN 4 EKSİKLE ÇALIŞTI
Lige tutunma mücadelesi veren Samsunspor, bu hafta oynayacağı kritik Eskişehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Samaras salonda çalışırken, Ahmet, Ufuk ve Ahmet ise düz koşu yaptı.
ANKARAGÜCÜ HIRS KÜPÜ
Zirve hesapları yapan Ankaragücü, bu hafta konuk olacağı Ümraniye'ye gözdağı verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, bir üst basamaklarında yer alan rakiplerini yeneceklerini belirtip, "Bu ligi şampiyon tamamlamak istiyoruz. Bu yüzden de İstanbul'dan 3 puanla dönmeliyiz" dedi
DADAŞ GERi SAYIMA GEÇTi
Geçtiğimiz haftayı Gazişehir galibiyetiyle kapatan Erzurumspor, bu kez gözünü Manisaspor'a dikti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, maçın kolay geçmeyeceğini belirtip, "Sahaya çıkıp üç puan için oynayacağız. Tek hedefimiz kazanmak" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Rize 'Süper' yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.