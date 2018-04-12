Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek rahatsızlandı
Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü lider Çaykur Rizespor'u kümede kalma yarışındaki kritik maçta ağırlayacak Denizlispor'da Başkan Mustafa Üstek, hastanelik oldu. Özel bir hastanede astım rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Üstek'i yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı. Denizlispor yöneticileri Taner Atilla, Ahmet Selvi, Ali Fırat, Muhammet Kaya, Feridun Fitri Akyol, Nihat Hünkar, Başkan Üstek'i hasta yatağında ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Mustafa Üstek'in Çaykur Rizespor mücadelesinde protokol tribündeki yerini alması bekleniyor. Horoz'da zorlu maç öncesi iyileşen Eze'den sonra 3 haftadır forma giyemeyen Kerem Can da takıma döndü.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
-
Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ ADAM GELECEK OLSA TÜRKİYEYE İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLUR ! SİZE SORUYORUM FUTBOLCUSUNUZ AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
-
Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
SINIZ. YOKSA GS YIN İŞİ ZOR. GÜN BU GÜN SN ABDÜRAHİM BAŞKAN BU VERİMSİZ FUTBOLCULARIN KAZANILMASI SANA DÜŞÜYOR. YOKSA KİMSE BU İŞİ YAPAMAZ. GS YI İMPARATOR VE SEN ŞAMPİYON YAPMALI
-
Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
MASI GEREKEN BİR OYUNCU. BU ADAMI GS DA İMPARATOR OYNATAMAZSA KİMSE OYNATAMAZ. AMA ŞU ANA KADARDA GS DA BAŞARISIZ. BU OYUNCU MAÇ ALMALI MAÇ. HER ŞEYE RAĞMEN KAZANIL
Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek rahatsızlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.