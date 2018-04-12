Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek rahatsızlandı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da başkan rahatsızlandı

    Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek rahatsızlandı

    1'inci Lig'de cumartesi günü lider 'u kümede kalma yarışındaki kritik maçta ağırlayacak 'da Başkan , hastanelik oldu. Özel bir hastanede astım rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Üstek'i yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı. Denizlispor yöneticileri Taner Atilla, Ahmet Selvi, Ali Fırat, Muhammet Kaya, Feridun Fitri Akyol, Nihat Hünkar, Başkan Üstek'i hasta yatağında ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Mustafa Üstek'in Çaykur Rizespor mücadelesinde protokol tribündeki yerini alması bekleniyor. Horoz'da zorlu maç öncesi iyileşen Eze'den sonra 3 haftadır forma giyemeyen Kerem Can da takıma döndü.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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