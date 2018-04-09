Elazığspor’da Kalpar dönemi bitti – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da Kalpar dönemi bitti

    <a href="/index/elazigspor?id=f718dd61-bd2f-463c-98f1-b458f622927c" class="" rel="tag">Elazığspor</a>’da Kalpar dönemi bitti

    Tetiş Yapı Teknik Direktörü , çarşamba günü kente gelip yönetimle anlaşarak görevinden ayrılacağını söyledi.

    1. Lig ekibi 'da, yenilgisi sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'a 2-1 mağlup olan Bordo-Beyazlı ekipte, ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

    Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, ayrılığın kesin olduğunu belirterek, karşılıklı anlaşarak bu karara vardıklarını söyledi.

    Çarşamba günü Elazığ'a geleceğini ve yönetimle alacaklarını kararlaştırarak yollarını ayıracağını söyleyen , "Kimseye kırgınlığım, dargınlığım yok. Profesyonel futbolda böyle şeyler var. Çarşamba günü gelip konuşup yollarımızı ayıracağız" dedi.

    KALPAR'IN ELAZIĞSPOR KARNESİ
    'un başına Mehmet Altıparmak'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynanan G. Manisaspor maçıyla göreve başladı. Elazığspor'un başında toplam 19 maça çıkan Kalpar, 7 mağlubiyet, 7 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan galibiyetle ayrıldı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:21
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