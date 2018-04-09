Elazığspor’da Kalpar dönemi bitti
Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, çarşamba günü kente gelip yönetimle anlaşarak görevinden ayrılacağını söyledi.
Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, ayrılığın kesin olduğunu belirterek, karşılıklı anlaşarak bu karara vardıklarını söyledi.
Çarşamba günü Elazığ'a geleceğini ve yönetimle alacaklarını kararlaştırarak yollarını ayıracağını söyleyen Hüseyin Kalpar, "Kimseye kırgınlığım, dargınlığım yok. Profesyonel futbolda böyle şeyler var. Çarşamba günü gelip konuşup yollarımızı ayıracağız" dedi.
KALPAR'IN ELAZIĞSPOR KARNESİ
Elazığspor'un başına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynanan G. Manisaspor maçıyla göreve başladı. Elazığspor'un başında toplam 19 maça çıkan Kalpar, 7 mağlubiyet, 7 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan galibiyetle ayrıldı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:21
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
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