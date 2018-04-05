Manisaspor'da teknik kriz
SPOR Toto 1. Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör krizi yaşanıyor. Geçen hafta deplasmanda oynanan Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşması öncesi çalıştırıcı Aytekin Viduşlu'nun istifa etmesiyle sarsılan siyah-beyazlılar, bu haftaki Adana Demirspor maçına antrenörsüz çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Maddi sorunlar yüzünden henüz lisanslı bir teknik adam bulamayan Manisaspor'un sorunu çözememesi durumunda çok ağır cezalar alabileceği bildirildi. Manisaspor, Elazığspor müsabakasında teknik sorumlu bulundurmaması, teknik sorumlunun basın toplantılarına katılmaması, doktor bulundurmaması, müsabaka isim listesinde en az 13 futbolcunun yer almaması gibi maddelerden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 13
Yorum
Seni getirtmeyeceğiz Florya-Riva'nın parasını 1 senede çarçur etti, borçlar arttı. uefa'lık olduk. Hiç bir şey yapamaz, ümüğüne çökeriz.
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Bence Ekici de Valbuena da yedek oturur. Şeşu'nun yerine Alper'e forma verir.
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Gönül dönerse Adriano ortaya
Toplam 1
Yorum
BJK'li saçma sapan isler.. Adriano orta sahada ne zaman oynadi da o bölgede katki sagladi ? Medel Necip var iste ! Olmadi genç bir isim dene..
Manisaspor'da teknik kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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