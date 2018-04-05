Manisaspor'da teknik kriz – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Manisaspor'da teknik kriz

    Manisaspor'da teknik kriz

    SPOR Toto 1. Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör krizi yaşanıyor. Geçen hafta deplasmanda oynanan Tetiş Yapı karşılaşması öncesi çalıştırıcı Aytekin Viduşlu'nun istifa etmesiyle sarsılan siyah-beyazlılar, bu haftaki maçına antrenörsüz çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Maddi sorunlar yüzünden henüz lisanslı bir teknik adam bulamayan Manisaspor'un sorunu çözememesi durumunda çok ağır cezalar alabileceği bildirildi. Manisaspor, Elazığspor müsabakasında teknik sorumlu bulundurmaması, teknik sorumlunun basın toplantılarına katılmaması, doktor bulundurmaması, müsabaka isim listesinde en az 13 futbolcunun yer almaması gibi maddelerden 'na () sevk edilmişti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor'da teknik kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN