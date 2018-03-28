Gazişehir seri peşinde – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Gazişehir seri peşinde

    Gazişehir seri peşinde

    Gazişehir teknik direktörü , ligde son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlatarak, karşılaşmasıyla birlikte seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

    Gazişehir teknik direktörü , ligde son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlatarak, karşılaşmasıyla birlikte seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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