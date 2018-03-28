Gazişehir seri peşinde
Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlatarak, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Gazişehir Gaziantep teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlatarak, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
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