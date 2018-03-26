Son 4 sezonun en iyi Altınordu’su – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    4 sezonun en iyi ’su

    <a href="/index/son?id=0f537441-0314-4ed0-9df2-619b83e60af3" class="" rel="tag">Son</a> 4 sezonun en iyi <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>’su

    1. Lig'de 48 puanla 4. sıradaki , 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor.

    1. Lig'de 48 puanla 4. sıradaki , 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor. 2014-15'te 54, 2016- 17'de ise 53 puanla sezonu kapatan ekibi, 7 puan daha toplarsa 4 sezonun en parlak dönemini geçirecek.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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