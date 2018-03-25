Rize hazırlık maçlarında da kazanıyor
Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini 59. dakikada Samudio ve 90. dakikada Robin Yalçın attı.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:04
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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