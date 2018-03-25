Rize hazırlık maçlarında da kazanıyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Rize hazırlık maçlarında da kazanıyor

    Rize hazırlık maçlarında da kazanıyor

    1. Lig ekibi , hazırlık maçında temsilcisi 'u 2-1 yendi.

    1. Lig ekibi , hazırlık maçında temsilcisi 'u 2-1 yendi.

    Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

    Çaykur Rizespor'un gollerini 59. dakikada Samudio ve 90. dakikada Robin Yalçın attı.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:04
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