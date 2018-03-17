Samsun’da Furkan müjdesi – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Samsun’da Furkan müjdesi

    Samsun’da Furkan müjdesi

    'un genç eldiveni 'den müjdeli haber geldi.

    'un genç eldiveni 'den müjdeli haber geldi. Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, "Furkan'ın sakatlığı tamamen geçti. maçında bir aksilik olmazsa yeniden formasına kavuşacak. Bu maç bizim için çok önemli. Burada en büyük desteği taraftarımızdan bekliyoruz. İnşallah galip gelip ligin alt sıralarından yukarıya doğru tırmanışa geçeriz" dedi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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