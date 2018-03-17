Rizespor ve Adanaspor puanları paylaştı
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sarper Barış Kaya, Cemal Bingül, Habip Tiryaki
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk.89 Kweuke), Ramos, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip Güzel, Oğulcan Çağlayan (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin), Süleyman Koç, Lincoln (Dk. 46 Recep Niyaz), Samudio
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Digao, Yakup Demir, Onur Akbay, Gökhan Süzen, Mustafa Sevgi (Dk. 74 Bilal Yener Arıcı), Foguinho, Tevfik Altındağ, Magaye (Dk. 90+2 Uche Kalu), Roni, Bahattin Köse (Dk. 82 Oğuz Han Aynaoğlu)
Goller: Dk. 26 Roni (Adanaspor), Dk. 78 Galip Güzel (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: Dk. 86 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Oğulcan Çağlayan, Dk. 68 Robin Yalçın, Dk. 75 Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Mustafa Sevgi, Dk. 68 Bahattin Köse, Dk. 86 Digao (Adanaspor)
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:03
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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