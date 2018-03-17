Rizespor ve Adanaspor puanları paylaştı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Rizespor ve puanları paylaştı

    Rizespor ve <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a> puanları paylaştı

    1. Lig'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Sarper Barış Kaya, Cemal Bingül, Habip Tiryaki

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk.89 Kweuke), Ramos, Saadane, , , , (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin), Süleyman Koç, Lincoln (Dk. 46 ), Samudio

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Digao, Yakup Demir, Onur Akbay, Gökhan Süzen, (Dk. 74 Bilal Yener Arıcı), Foguinho, Tevfik Altındağ, Magaye (Dk. 90+2 ), Roni, Bahattin Köse (Dk. 82 Oğuz Han Aynaoğlu)

    Goller: Dk. 26 Roni (), Dk. 78 ()

    Kırmızı Kart: Dk. 86 Roni ()

    Sarı kartlar: Dk. 37 , Dk. 68 , Dk. 75 (), Dk. 37 , Dk. 68 Bahattin Köse, Dk. 86 Digao (Adanaspor)

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:03
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