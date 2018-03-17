Grandmedical Manisaspor'a yeni sponsor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'a yeni sponsor

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    1. Lig ekibi , Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan 'in Başkanı olduğu ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ile sezon sonuna kadar sponsorluk anlaşması imzalandığı, futbolcu formalarının sırt kısımına şirket isminin yazılacağı belirtildi.

    Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkanı Adnan , Manisa'nın en büyük marka değeri olan Manisaspor'a destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

    Şirketlerinin Manisa halkına, ticaretine ve sporuna her zaman desteğe hazır olduğunu bildiren , "Şehrimizin en büyük değeri zor günler geçiriyor. Fakat spor dünyasında bunlar zaman zaman yaşanıyor. Manisaspor'un eski günlerine dönmesi için hep birlikte çabalayacağız. Takımımıza kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Manisaspor Kulübü Başkanı Gökay Budak da sponsorluk desteği için Erbil'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

    "Taraftarlarımız ve Manisalılar adına teşekkürlerini sunuyorum. Manisaspor'u yeniden ayağa kaldırma noktasında ligin bitimine 7 hafta kala böyle bir destek gelmesi bizleri gelecek adına umutlandırdı. İnşallah şehrin desteği her geçen gün artacak ve Manisaspor özlenen eski günlerine dönecektir."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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