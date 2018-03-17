Grandmedical Manisaspor'a yeni sponsor
Spor Toto 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Gözde Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gözde Group ile sezon sonuna kadar sponsorluk anlaşması imzalandığı, futbolcu formalarının sırt kısımına şirket isminin yazılacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gözde Group Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa'nın en büyük marka değeri olan Manisaspor'a destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Şirketlerinin Manisa halkına, ticaretine ve sporuna her zaman desteğe hazır olduğunu bildiren Erbil, "Şehrimizin en büyük değeri zor günler geçiriyor. Fakat spor dünyasında bunlar zaman zaman yaşanıyor. Manisaspor'un eski günlerine dönmesi için hep birlikte çabalayacağız. Takımımıza kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Manisaspor Kulübü Başkanı Gökay Budak da sponsorluk desteği için Erbil'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Taraftarlarımız ve Manisalılar adına teşekkürlerini sunuyorum. Manisaspor'u yeniden ayağa kaldırma noktasında ligin bitimine 7 hafta kala böyle bir destek gelmesi bizleri gelecek adına umutlandırdı. İnşallah şehrin desteği her geçen gün artacak ve Manisaspor özlenen eski günlerine dönecektir."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:06
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Grandmedical Manisaspor'a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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