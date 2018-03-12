Rize’de rehavet uyarısı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’de rehavet uyarısı

    Rize’de rehavet uyarısı
    deplasmanından zaferle dönerek liderliğini pekiştiren Ç., kalan 7 finale odaklandı. Yönetici Hasan Yavuz Bakır, "Tek hedefimiz sezon sonuna kadar liderliği koruyarak misafir olduğumuz ligden tekrar hak ettiğimiz yere dönmek. Artık bu işi buradan sonra noktalamak için çok daha ciddi davranmalıyız" dedi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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