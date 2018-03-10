Elaziz, Arsin'i eli boş gönderdi
TFF 3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında Elaziz Bld., sahasında Arsinspor'u 2-0 yendi. Bu sonucun ardından Elaziz Bld. puanını 41'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya çıkarken, Arsinspor ise 22 puanla ateş hattında sondan ikinci sırada kaldı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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