Elaziz, Arsin'i eli boş gönderdi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Elaziz, Arsin'i eli boş gönderdi

    Elaziz, Arsin'i eli boş gönderdi
    3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında ., sahasında 'u 2-0 yendi. Bu sonucun ardından Elaziz Bld. puanını 41'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya çıkarken, Arsinspor ise 22 puanla ateş hattında sondan ikinci sırada kaldı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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