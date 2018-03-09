Puan kaybına tahammülü yok

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan İldiz, ekibiyle göreve geldikleri günden bu yana Eskişehirspor'u sağlıklı bir yapıya ulaştırmaya çalıştıkları ifade etti.

İldiz, kulübün içinde bulunduğu zor durumu herkesin iyi bildiğini belirterek, takımın geleceğiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Eskişehispor'un son 6 haftada iyi bir istatistik yakaladığını vurgulayan İldiz, şöyle konuştu:

"Daha önce puan kayıplarımız olduğu için son 6 haftada yakaladığımız istatistik yeterli değil. Eskişehirspor camiası geçtiğimiz şu dar dönemde takıma destek olmalıdır. Kalan 8 maçın ardından sezonu, Eskişehirspor'a yakışan en iyi şekilde bitireceğiz. Bu kadar zorluklara rağmen Eskişehirspor'da bulunmaktan çok mutluyum. 12 Mart'ta sahamızda Altınordu'yu konuk edeceğiz. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Altınordu karşısında hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Pazartesi günü tüm Eskişehirlilerin en iyi şekilde takımını desteklemesini istiyorum. Bu çocukların iyi desteklenip, ateşlenmesi gerekiyor."