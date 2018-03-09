Puan kaybına tahammülü yok
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, 12 Mart Pazartesi günü oynayacakları Altınordu maçında puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan İldiz, ekibiyle göreve geldikleri günden bu yana Eskişehirspor'u sağlıklı bir yapıya ulaştırmaya çalıştıkları ifade etti.
İldiz, kulübün içinde bulunduğu zor durumu herkesin iyi bildiğini belirterek, takımın geleceğiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini anlattı.
Eskişehispor'un son 6 haftada iyi bir istatistik yakaladığını vurgulayan İldiz, şöyle konuştu:
"Daha önce puan kayıplarımız olduğu için son 6 haftada yakaladığımız istatistik yeterli değil. Eskişehirspor camiası geçtiğimiz şu dar dönemde takıma destek olmalıdır. Kalan 8 maçın ardından sezonu, Eskişehirspor'a yakışan en iyi şekilde bitireceğiz. Bu kadar zorluklara rağmen Eskişehirspor'da bulunmaktan çok mutluyum. 12 Mart'ta sahamızda Altınordu'yu konuk edeceğiz. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Altınordu karşısında hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Pazartesi günü tüm Eskişehirlilerin en iyi şekilde takımını desteklemesini istiyorum. Bu çocukların iyi desteklenip, ateşlenmesi gerekiyor."
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:07
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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a iyi haber
Toplam 6
Yorum
HELAL SANA WİLSON ÇOKGÜZEL TESPİT YAPMIŞSINBU SEZON GSYİ SENEYEDE FBYİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR BU İŞİN Bİ SIRASI YÜZDESİ VARBU İŞLER PARAYLA DEĞİL BELLİ BİSIRAYLA
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 1
Yorum
Forrest BJK yöneticileri gülümseyerek birsey degistigini, ceza almayacaklarini saniyor. Önemli olan agizdan cikanin oldugunu hicmi bilmiyorlar?
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Negredo dönüyor!
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK Talisca ve Negredo elindeyken futbol dünyasına yeni bir taktik anlayış hediye edebilirsin Şenol Hocam, türlü türlü kombinasyonlar denenebili
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