Tekke atıldı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Tekke atıldı

    Tekke atıldı
    Denizlispor mücadelenin ilk yarısında bir pozisyona çok kızdı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, genç çalıştırıcıyı tribüne gönderdi. 2. devreyi buradan takip etti.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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