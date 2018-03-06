TFF 1. Lig'de zirve teptaklak – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    TFF 1. Lig'de zirve teptaklak

    TFF 1. Lig'de zirve teptaklak

    1’inci Lig'in 26'ncı haftasında , evinde konuk ettiği ’u 2-0 mağlup etti.

    15'inci dakikada del Valle, orta sahadan hareketlenerek ceza alanı ön çizgisinde rakibinden sıyrıldı. Del Valle'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak sağ köşeye bıraktığı plase'de top ağlarla buluştu: 1-0.
    19'uncu dakikada Yasin'in sağ taraftan yaptığı ortaya Özgür, sol ayağının dışıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu: 2-0.
    44'üncü dakikada del Valle'nin orta sahadan attığı pasta topu alan Adama'nın ceza sahasına girmeden çektiği şut kaleci Metin'de kaldı.
    87'nci dakikada sağ köşeden yapılan ortada uzaklaştırılmaya çalışılan top Timur'un önünde kaldı. Timur'un uzaklardan vurduğu şutta top farklı şekilde auta çıktı.
    Karşılaşma Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü'nün 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

    STAT: Gaziantep Kalyon
    HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), İlker Takpak (xxx)
    GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak (xxx) - Ahmet (xx), Tugay (x), Adama (xx) (Dk. 69 Muhammet xx), del Valle (xxx), Gökhan (xxx), Okan (xx) (Dk. 56 Segbefia xx), Mehmet (xx), Yasin (xx), Özgür (xxx) (Dk. 82 Webo), İsmail (xx)
    ÜMRANİYESPOR: Metin (x) - Appindangoye (xx), Bulut (xx) (Dk. 46 Timur xx), Rangelov (xx), Serdar (xx), İbrahim (xx), Silva (xxx) (Dk. 66 Bahadır x), Merthan (xxx), Samet (xx), Mücahit (xx) (Dk. 81 Emircan), Tarık (xx)
    GOLLER: Dk. 15 del Valle, Dk. 19 Özgür ()
    SARI KARTLAR: Tugay, Segbefia (Gaziantep Gazişehir) - Rangelov, Tarık, Serdar, Mücahit ()

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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