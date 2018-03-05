1. Lig'de hakemler açıklandı! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de hakemler açıklandı!

    1. Lig'de hakemler açıklandı!

    1. Lig'in 26. haftasında 7 Mart Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Abdulkadir Bitigen

    16.00 Adana Demirspor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu

    19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor: Sarper Barış Saka

    19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Erkan Özdamar

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:09
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