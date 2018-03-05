1. Lig'de hakemler açıklandı!
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 7 Mart Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Adana Demirspor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor: Sarper Barış Saka
19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Erkan Özdamar
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:09
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
1. Lig'de hakemler açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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