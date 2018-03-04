Ne Es Es ne Demir

Bir Adana Demir, bir Eskişehir öne geçti. 90 dakika sonunda taraflar birer puanla yetindi

GÜNÜN gollü maçlarından biri Eskişehir'de oynandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Es Es ile Adana Demirspor, birer puana yetindi. Karşılaşmada öne geçen taraf konuk takımdı. 4. dakikada Mendy kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 17'de Dorukhan'ın pasına hareketlenen Ofoedu düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Ofoedu bir kez daha sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı: 2-1. 78'de Tambe skoru belirledi: 2-2.