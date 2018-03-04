Ne Es Es ne Demir – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ne Es Es ne Demir

    Ne Es Es ne Demir

    Bir , bir öne geçti. 90 dakika sonunda taraflar birer puanla yetindi

    GÜNÜN gollü maçlarından biri Eskişehir'de oynandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Es Es ile Adana Demirspor, birer puana yetindi. Karşılaşmada öne geçen taraf konuk takımdı. 4. dakikada Mendy kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 17'de Dorukhan'ın pasına hareketlenen Ofoedu düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Ofoedu bir kez daha sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı: 2-1. 78'de Tambe skoru belirledi: 2-2.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne Es Es ne Demir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN