Balıkesirspor 3 attı 3 aldı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    3 attı 3 aldı

    Balıkesirspor 3 attı 3 aldı

    1. Lig 25. hafta maçında Baltok, deplasmanda 'u 3-1 yendi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Baran Eraslan

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, , Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Furkan Özyaşar, Ahmet Olğun (Dk. 71 Mustafa Emirhan Özyaşar), , , Mustafa Çakır (Dk. 46 Hüseyin Polat), , Yusuf Erdem (Dk. 89 Mustafa Nacar)

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan (Dk. 73 Uğur Aygören), , Bülent Cevahir, , Mehmet Boztepe (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Furkan Çil, Cumali Bişi, Otoo, (Dk. 81 Kethevoama)

    Goller: Dk. 20 Burak Çalık, Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Oğuz Yılmaz ( Baltok), Dk. 28 Erdal Özdemir ()

    Sarı kartlar: Dk. 64 Müslüm Talşik, Dk. 75 Gökhan Çamur (Gaziantepspor)

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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