Balıkesirspor 3 attı 3 aldı
Spor Toto 1. Lig 25. hafta maçında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-1 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Baran Eraslan
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Furkan Özyaşar, Ahmet Olğun (Dk. 71 Mustafa Emirhan Özyaşar), Müslüm Talşik, Erdal Özdemir, Mustafa Çakır (Dk. 46 Hüseyin Polat), Gökhan Çamur, Yusuf Erdem (Dk. 89 Mustafa Nacar)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan (Dk. 73 Uğur Aygören), Oğuz Yılmaz, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Furkan Çil, Cumali Bişi, Otoo, Burak Çalık (Dk. 81 Kethevoama)
Goller: Dk. 20 Burak Çalık, Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), Dk. 28 Erdal Özdemir (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Müslüm Talşik, Dk. 75 Gökhan Çamur (Gaziantepspor)
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:31
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''Elimizden kaçırdık''
Toplam 16
Yorum
birisi ALPER,, FERNANDAO ,, İSMAİL VE VOLKAN TAKIMI SATTI, BUNLAR ARAŞTIRILMALI, İSMAİL ZATEN BJK YE ÇALIŞAN BİRİSİ BENCE SEZON SONU TOPALDA DAHİL
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Kocaman'ın açıklamaları sonrası çArşı'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
Bh Dünyayı iyilik kurtaracak.
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Lens'i aşırı motivasyon yaktı!
Toplam 6
Yorum
karakartal avrupa besiktasimizda oynayacak kapisitede degilsin hepimizi aldattin.
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