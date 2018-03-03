4x4’lük dönüş – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    4x4’lük dönüş

    4x4’lük dönüş

    ’i yeniden takımın başına getiren Giresunspor, 7 haftalık galibiyet özlemine Gazişehir karşısında 4-1’le son verdi

    1. Lig'in 25'inci haftasında Giresunspor, Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. 7'de Korkishko ile öne geçen yeşil- beyazlılarda, 18'de Almeida skoru 2-0 yaptı. 43'te konuk ekipte Özgürcan aradaki farkı bire indirdi: 2-1. Devreye böyle gidilirken, ikinci yarıda sahneye Fatih Atik çıktı. 69'da savunmanın hatasını fırsata çevirerek maçı 3-1'e taşıdı. 83'de kendi kalesini bulan , 4-1'lik skoru tayin ederken, Giresun'da Korkishko 88'de kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 2. Diyadin döneminin ilk maçında 5 haftalık mağlubiyet serisine müthiş zaferle son veren Giresun puanını 34'e yükseltti.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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