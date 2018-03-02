Manisa maddi kaynak arıyor – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    maddi kaynak arıyor

    Manisa maddi kaynak arıyor
    Futbolcuların ödeme alamadıkları için yeniden antrenmanı boykot yaptığı düşme hattındaki Manisaspor'da teknik direktör , "Futbolcuların kararına saygı duyuyorum. Başkan ve yönetimle ödeme konusunu görüştük. Cuma gününe kadar çözeceklerini söylediler. Oyuncularımız da beklemek zorundalar" diye konuştu. Öte yandan yeni yönetim, maddi kaynak bulmak için destek turlarına başladı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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