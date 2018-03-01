Eskişehirspor taraftarın desteğini bekliyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    taraftarın desteğini bekliyor

    <a href="/index/eskisehirspor?id=b0f0ff1b-8ec8-4b9c-931f-1278bfccd531" class="" rel="tag">Eskişehirspor</a> taraftarın desteğini bekliyor

    1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , 3 Mart Cumartesi günü konuk edecekleri Adana Demirspor'u, taraftarın desteğiyle yenmek istediklerini söyledi.

    Siyah-kırmızılı futbolcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

    Teknik direktör İldiz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, son 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını ancak bu performansın yeterli olmadığını belirtti.

    Ligdeki her maçı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan İldiz, şöyle konuştu:

    "Adana Demirspor ile yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle Adana Demirspor maçını kazanmak zorundayız. Adana Demirspor çok kaliteli ve iyi bir takım. Eskişehir'e de puan ya da puanlar için gelecekler. Deplasmanlarda daha iyi mücadele ediyorlar. Bizim de puan kayıplarına tahammülümüz yok. Cumartesi günü güzel bir müsabaka izleteceğiz. İyi oynamak istiyoruz. Kazanan taraf olacağımızı hissediyorum."

    İldiz, savunma oyuncusu Aykut Akgün'ün geçen haftaki Grandmedical Manisaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:35
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