Çelikcan'dan Demirspor'a 100 bin lira prim – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Çelikcan'dan Demirspor'a 100 bin lira prim

    Çelikcan'dan Demirspor'a 100 bin lira prim

    Başkanı , 'un düşme hattından bir an önce kurtulması için bütün Adanalı vatandaşların 'a destek olması gerektiğini belirtti.

    ve Adanaspor'un eski parlak günlerine tekrar dönmesi halinde Adana'ya da büyük bir ekonomik canlılık geleceğini belirten Başkan Çelikcan, "Adana, spor alanında potansiyeli olan bir şehir. Adana'dan birçok ünlü futbolcu yetişti" dedi.

    ?Çelikcan, Yüreğir'de bulunan bütün amatör spor kulüplerine destek sağladıklarını kaydederek, "Adana'da maddi durumu iyi olan iş adamlarımız da spora ve sporculara destek olurlarsa Adana'da spor alanında daha iyi yerlerde oluruz. Burada en önemli meselelerden biri ise gençlerimiz ve çocuklarımız spor ile sokağın olumsuz koşullarından kurtulurlar. Kötü alışkanlılar edinmezler, fiziksel kişisel gelişimlerine spor olumlu katkı sağlamaktadır'' şeklinde konuştu.

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    'un cumartesi günü saat 15.30'da çok önemli bir maça çıkacağını söyleyen Başkanı , ''Tüm Adana'nın kalbi 'de olacaktır. Pazar günü ise Adanaspor, Altınordu ile kendi evinde mücadele edecek. Her iki maçta da futbolcu kardeşlerime ve tüm teknik ekibe bu önemli maçlarda başarılar diliyorum. 'a, 'den 3 puan almaları durumunda 100 bin lira prim vereceğiz'' ifadelerini kullandı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:04
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