Çelikcan'dan Demirspor'a 100 bin lira prim
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Demirspor'un düşme hattından bir an önce kurtulması için bütün Adanalı vatandaşların Adana Demirspor'a destek olması gerektiğini belirtti.
?Çelikcan, Yüreğir'de bulunan bütün amatör spor kulüplerine destek sağladıklarını kaydederek, "Adana'da maddi durumu iyi olan iş adamlarımız da spora ve sporculara destek olurlarsa Adana'da spor alanında daha iyi yerlerde oluruz. Burada en önemli meselelerden biri ise gençlerimiz ve çocuklarımız spor ile sokağın olumsuz koşullarından kurtulurlar. Kötü alışkanlılar edinmezler, fiziksel kişisel gelişimlerine spor olumlu katkı sağlamaktadır'' şeklinde konuştu.
Eskişehirspor galibiyetine 100 bin lira prim
Adana Demirspor'un cumartesi günü saat 15.30'da çok önemli bir maça çıkacağını söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ''Tüm Adana'nın kalbi Eskişehir'de olacaktır. Pazar günü ise Adanaspor, Altınordu ile kendi evinde mücadele edecek. Her iki maçta da futbolcu kardeşlerime ve tüm teknik ekibe bu önemli maçlarda başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a, Eskişehir'den 3 puan almaları durumunda 100 bin lira prim vereceğiz'' ifadelerini kullandı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş canere ceza verilirken raporda suç yoktu görüntüleri bahane ettiler yetmedi kitapda olmayan cezayı verdiler kitaba eklediler sence ?
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
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Yorum
kadirkopuz fb 2 bjk 1
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ sen şaka mısın ? cener türkiyede hangi takımda 6 maç ceza aldı üstelik hakem raporunda bile yoktu ? bunu söylerken keşke azıcık utansaydın..
Çelikcan'dan Demirspor'a 100 bin lira prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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