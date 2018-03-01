1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

Saat 18.00'de başlayacak müsabakalarda Akın Çorap Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep, Giresun Atatürk Stadı'nda, Tetiş Yapı Elazığspor ile Ümraniyespor da Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)



3 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

13.00 Denizlispor- Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Yeni Samsun 19 Mayıs)



4 Mart Pazar:

13.00 İstanbulspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)