1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Saat 18.00'de başlayacak müsabakalarda Akın Çorap Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep, Giresun Atatürk Stadı'nda, Tetiş Yapı Elazığspor ile Ümraniyespor da Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)
3 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
13.00 Denizlispor- Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Yeni Samsun 19 Mayıs)
4 Mart Pazar:
13.00 İstanbulspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:57
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Lens’in tapusunu aldılar
Toplam 7
Yorum
celal bu sene son 10 yılda yedıgımız kazıgın toplamı kadar transferde kazık yedık orman ıstıfa
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Yepyeni Fener
Toplam 4
Yorum
kartal Ya hoca elinde eljifELMAS gibi Alpre 5 basan bir oyuncun varken alper neyin nesi.Bu kadar mı kafan basmıyor.Yuh olsun.
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Lens’in tapusunu aldılar
Toplam 7
Yorum
wolverine82 inanmıyorum ya nasıl alırız.bu lense bu paraları veren yönetime diyorum ki kesin taliscayı alın o zaman yazık ya zamanında aboubakaralmadık
1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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