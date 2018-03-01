1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

    1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

    1. Lig'de 25. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

    Saat 18.00'de başlayacak müsabakalarda Akın Çorap Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep, Giresun Atatürk Stadı'nda, Tetiş Yapı Elazığspor ile Ümraniyespor da Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

    18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)


    3 Mart Cumartesi:

    13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

    13.00 Denizlispor- Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)

    15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

    15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Yeni Samsun 19 Mayıs)


    4 Mart Pazar:

    13.00 İstanbulspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    15.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN