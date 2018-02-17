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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Erzurumspor, 'a gol yağdırdı

    Erzurumspor, Gaziantepspor'a gol yağdırdı

    1. Lig'in 22. haftasında , konuk ettiği 'u 5-1 mağlup etti.

    Stat: Erzurum Kazım Karabekir

    Hakemler: Kadir Sağlam, Sezgin Çınar, Ahmet Ayaz, Bilal Köseoğlu

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Acka, (Dk. 67 Demba Savage), (Dk. 74 Selim Aydemir), Erman Bulucu, , (Dk. 46 Metin Yüksel), Scuk, , Bekamenga

    Gaziantepspor: Selçuk Özcan (Dk. 35 Musa Emre Yakar), , Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 56 İbrahim Halil Fıstıkçı), İlker Günaslan, Ahmet Olgun, Oktay Aydın, Müslüm Talşık, , Harun Enes Nural (Dk. 75 Mehmet Kasım Doğala)

    Goller: Dk. 13 Gökhan Karadeniz, Dk. 45 Burhan Eşer, Dk. 52 Scuk, Dk. 62 ve 65 Erhan Çelenk (), Dk. 39 Yusuf Erdem ()

    Sarı kartlar: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 45 Taylan Antalyalı, Dk. 55 Acka, Hakan Arslan Dk. 79 (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:36
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