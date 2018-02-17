Erzurumspor, Gaziantepspor'a gol yağdırdı
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Gaziantepspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Kadir Sağlam, Sezgin Çınar, Ahmet Ayaz, Bilal Köseoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Acka, Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Demba Savage), Burhan Eşer (Dk. 74 Selim Aydemir), Erman Bulucu, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Metin Yüksel), Scuk, Erhan Çelenk, Bekamenga
Gaziantepspor: Selçuk Özcan (Dk. 35 Musa Emre Yakar), Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 56 İbrahim Halil Fıstıkçı), İlker Günaslan, Ahmet Olgun, Oktay Aydın, Müslüm Talşık, Yusuf Erdem, Harun Enes Nural (Dk. 75 Mehmet Kasım Doğala)
Goller: Dk. 13 Gökhan Karadeniz, Dk. 45 Burhan Eşer, Dk. 52 Scuk, Dk. 62 ve 65 Erhan Çelenk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 39 Yusuf Erdem (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 45 Taylan Antalyalı, Dk. 55 Acka, Hakan Arslan Dk. 79 (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:36
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Toplam 14
Yorum
tah sen hangi maçı izledin adamların 2 penaltısı verilmedi
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Toplam 3
Yorum
taraftar Talisca'nın Ömer Ali'nin kafasına attığı uçan tekme net kırmızı .. Son dk arkadan atığı tekme net sarı..Sarıl kart KIRMIZI olmalı
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 3
Yorum
beko bu sezon fenerli ve galatasarlı birçok oyuncu doğruıdan kırmızı görmesine ramen 1 maç ceza almşlığı var.bu durum kurallara aykırıyken yapldı
Erzurumspor, Gaziantepspor'a gol yağdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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