Boluspor, 4 eksikle gidecek
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları maça 4 önemli futbolcularından yoksun çıkacaklarını söyledi.
Karafırtınalar, kulüp tesislerinde sürdürdükleri Adana Demirspor maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, rakiplerinin, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçı kazandığını anımsattı.
Zor bir deplasman maçına çıkacaklarını aktaran Karafırtınalar, "Adana deplasmanları her zaman zor. Özellikle de Adana Demirspor çok zor. Orada ciddi bir seyircinin önünde oynayacağız. Bu bizi uyanık tutacak." dedi.
Karafırtınalar, deplasman maçlarında başarılı bir performans sergilediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Deplasmanlarda zorlanmıyoruz ve daha başarılı oluyoruz. İnşallah bu maç da öyle olacak ama ondan sonra içeride Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve dış sahada ise Altınordu ile karşılaşacağız. Dolayısıyla o maçları da göz önüne alırsak bu maçın önemi daha da artıyor. Bu kolay bir periyot değil. Şartlar ve saha durumları da iyi değil."
Çok sayıda sakat oyuncularının bulunduğunu belirten Karafırtınalar, "Andre Santos'un, Yusuf Emre Gültekin ve Guido Koçer'in kasıklarında problem, Caner Cavlun'un topuğunda ise yırtık var. Adana Demirspor deplasmanına sakatlıkları bulunan 4 önemli oyuncumuz olmadan gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Sait Karafırtınalar, Adana Demirspor deplasmanından problem yaşamadan ve avantajlı bir şekilde dönmek istediklerini sözlerine ekledi.
- Adana Demirspor maçı hazırlıkları
Kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra top kapma ve pas çalışması yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın geri kalan kısmında ise yarım sahada çift kale maç oynayan Bolusporlu futbolcular, antrenmanı açma germe hareketleriyle tamamladı.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:24
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Toplam 1
Yorum
YERSEN SAYIN FEDERASYON YETKİLİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ YERSEN
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
Boluspor, 4 eksikle gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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