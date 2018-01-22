Çaykur Rizespor, Kaya Tarakçı ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kaya Tarakçı'nın tecrübeli bir oyuncu olduğu belirtilerek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan ve kariyerinde Süper Lig'de 49, TFF 1. Ligde 141 maça çıkan deneyimli kaleci Kaya Tarakçı ile kulübümüz sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kaya, Rize'ye gelerek takıma katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Erzurum ekibinin ilk yarıda kaptanlığını da üstlenen Kaya Tarakçı, 11 maçta 990 dakika görev alırken bu maçlarda kalesinde 14 gole engel olamamış, Grandmedical Maninaspor maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:14
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
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