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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    , ile anlaştı

    Çaykur Rizespor, Kaya Tarakçı ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan kaleci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'nın tecrübeli bir oyuncu olduğu belirtilerek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan ve kariyerinde Süper Lig'de 49, TFF 1. Ligde 141 maça çıkan deneyimli kaleci Kaya Tarakçı ile kulübümüz sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kaya, Rize'ye gelerek takıma katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Erzurum ekibinin ilk yarıda kaptanlığını da üstlenen Kaya Tarakçı, 11 maçta 990 dakika görev alırken bu maçlarda kalesinde 14 gole engel olamamış, Grandmedical Maninaspor maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:14
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