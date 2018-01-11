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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İşte Gakgoşlar’ın hedefi

    İşte Gakgoşlar’ın hedefi
    ELAZIĞSPOR Teknik Direktörü , ikinci yarı öncesi hedeflerini açıkladı. Öğrencilerinin istekli çalışmalarından memnun olduğunu belirten Kalpar, "Şu anda 23 puandayız. Tüm takımlar gibi hedefimiz ilk 6" diye konuştu
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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