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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    ’da imza şov

    Denizlispor’da imza şov
    LİGİN ikinci yarısında alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek olan 'da dün şov vardı. Ege ekibi, 3 futbolcuya imza attırdı. Yeşil-siyahlılar, Hasan Kılıç, Alperen Babacan ve Canberk Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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